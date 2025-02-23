В США заявили о провокации конфликта России и Украины

Специальный посланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил CNN, что военная ситуация на Украине была спровоцирована.

По мнению Уиткоффа, боевые действия на Украине были спровоцированы, но не Россией. Он считает, что все произошло из-за неправильных заявлений и разговоров лидеров, в том числе о вступлении Украины в НАТО. Таких бесед было полно на начало СВО, что и задало вектор дальнейшим событиям, считает американский служащий.

По словам Уиткоффа, вероятное членство Украины в военно-политическом блоке стало «экзистенциальной угрозой для России» и она была вынуждена защищать свои интересы.

Тем не менее спецопосланник Трампа считает, что конфликт будет исчерпан уже в обозримом будущем. Кроме того, он выразил уверенность, что между Вашингтоном и Киевом будет достигнуто соглашение по редкоземельным металлам.

Ранее сообщалось, что в Совфеде РФ отреагировали на слова Зеленского о готовности оставить пост президента.