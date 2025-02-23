Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил , что Владимир Зеленский может готовиться к побегу за границу по команде своих западных кураторов.

Член Совфеда не верит Зеленскому, который выразил готовность уйти с поста президента на последней пресс-конференции. По мнению Джабарова, в окружении нелегитимного главы Украины и у западных кураторов могли измениться планы.

«Вот ведь, лжет как дышит! Или ему поступила команда от кураторов собирать чемоданы и тикать за границу?», — написал в личном блоге российский сенатор.

Напомним, что 18 февраля основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заподозрил Владимира Зеленского в скором побеге. Он также добавил, что роль бывшего комика в ситуации на Украине кончилась и страны больше не прислушиваются к его мнению.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины, если страна окажется в НАТО и будет жить в мире.