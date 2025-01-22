В США полностью «перезагрузили» Пентагон
Пентагон избавился от чиновников, отвечавших за Украину
Фото: [flickr.com]
Власти Украины заволновались в связи со сменой состава Пентагона.
Из министерства обороны США уволили или отстранили от работы кадры, отвечавших за сотрудничество с Украиной.
Об этом после встречи с журналистами The Washington Post на своей странице в соцсети написал украинский военный корреспондент Роман Бочкала.
Он отметил, что в Пентагоне произошла «полная перезагрузка». Журналист добавил, что изменения точно будут, следует ждать «новый формат отношений».
Бочкала признался, что его беспокоит все происходящее.
Ранее сообщалось о том, что на главу Пентагона обрушились с критикой после его слов о войне на Украине.