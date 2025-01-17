Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х охарактеризовал как безумие инициативу ужесточения санкций со стороны Вашингтона и попытку навредить России.

Он подчеркнул, что такие действия могут вытеснить США с европейской арены, придавая стране нелепый вид. Макгрегор добавил, что Соединенным Штатам необходимо осознать, что Россия обладает правами и средствами для защиты своих интересов. По его словам, Европа «быстро уходит» из-под влияния США.

Ранее аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский заявлял, что администрации Трампа придется отменить многие санкции против РФ.