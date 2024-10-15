В США предложили Киеву вывести войска из Курской области

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис обратился к Киеву с призывом вывести свои войска из Курской области. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По мнению Дэвиса, это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. Данная мера, отметил он, позволит «восстановить границу и прекратить эти бесконечные и ненужные потери».

Военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис на том же канале заявил, что Украина изначально пытался вынудить Россию перебросить войска с других мест на данное направление, но ему не удалось этого добиться.

Теперь ВСУ нужны подкрепления в этот регион, чтобы удержать линию снабжения, но ВСУ продолжает терять позиции, пояснил Дэвис.

Ранее сообщалось о том, что генсек НАТО оценил значение ударов вглубь России для конфликта на Украине.