Соединенные Штаты должны убедить Россию, что Украину необходимо оставить напичканной западным вооружением и на этих условиях заключать мир. Так считает американская газета The Washington Post.

По мнению издания, администрации Трампа необходимо убедить Москву в том, что Украина должна выступать в качестве форпоста Запада на его восточном фланге. Украина якобы обязана превратиться в гигантскую военную базу.

«Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием», — указали журналисты.

Они добавили, что этот вариант становится достойной альтернативой включения Украины в состав Североатлантического альянса.

Ранее во Франции сравнили новость о грядущей встрече Путина и Трампа с разорвавшейся бомбой. Политик Филиппо заявил, что европейские союзники Киева во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, что делать. По его мнению, план украинского президента и Макрона провалился, поэтому они мечутся кто куда и пребывают в состоянии растерянности.