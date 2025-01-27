В США предупредили об опасности заморозки конфликта на Украине

Заморозка вооруженного конфликта на Украине опасна, заявил в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Дело в том, отметил он, что это может спровоцировать хаос в других частях Восточной Европы.

По словам Миршаймера, на сегодняшний день есть шесть горячих точек, которые могут взорваться в любой момент.