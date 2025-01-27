В США предупредили об опасности заморозки конфликта на Украине

Названы шесть горячих точек, которые могут взорваться после СВО

Политика

Фото: [pxhere.com]

Заморозка вооруженного конфликта на Украине опасна, заявил в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Дело в том, отметил он, что это может спровоцировать хаос в других частях Восточной Европы.

По словам Миршаймера, на сегодняшний день есть шесть горячих точек, которые могут взорваться в любой момент.

«Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдова и шестая — Черное море», — пояснил он.

Все эти точки, отметил профессор, находятся в противоречиях между Западом и Россией.

Заморозка конфликта на Украине не является полноценным миром, так как сложные отношения между Западом и РФ по-прежнему будут сохраняться.

Полноценное же мирное соглашение может позволит предотвратить подобный сценарий, считает Миршаймер.

Ранее в Британии озвучили четыре сценария завершения конфликта на Украине.