В США предупредили об опасности заморозки конфликта на Украине
Названы шесть горячих точек, которые могут взорваться после СВО
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Заморозка вооруженного конфликта на Украине опасна, заявил в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Дело в том, отметил он, что это может спровоцировать хаос в других частях Восточной Европы.
По словам Миршаймера, на сегодняшний день есть шесть горячих точек, которые могут взорваться в любой момент.
«Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдова и шестая — Черное море», — пояснил он.
Все эти точки, отметил профессор, находятся в противоречиях между Западом и Россией.
Заморозка конфликта на Украине не является полноценным миром, так как сложные отношения между Западом и РФ по-прежнему будут сохраняться.
Полноценное же мирное соглашение может позволит предотвратить подобный сценарий, считает Миршаймер.
Ранее в Британии озвучили четыре сценария завершения конфликта на Украине.