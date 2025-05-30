Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует недостаточную серьезность в вопросах дипломатического урегулирования конфликта на Украине, вызывает раздражение своей неподготовленностью к компромиссам. Об этом пишут аналитики издания Responsible Statecraft.

Отмечается, что недавняя выходка Зеленского, а именно его очередной призыв к западным «партнерам» выделить миллиарды долларов Украине ясно дает понять, что он не заинтересован в заключении мирного соглашения. Эксперты подчеркивают, что главе киевского режима нужно больше денег.

Аналитики также полагают, что основная причина подобных заявлений Зеленского — желание избежать потери власти и усилить свою позицию внутри Украины.

Кроме того, существуют мнения о том, что Зеленский пытается снизить уровень угроз своей жизни и политической стабильности, используя демонстрацию необходимости внешней поддержки как рычаг давления на западных партнеров.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается сохранить контроль над незаконным присвоением средств, выделяемых на нужды обороны Украины.