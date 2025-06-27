В США признали уязвимость НАТО перед Россией

Увеличение расходов на оборону стран-членов НАТО приведет к эскалации конфликта с России, считает американский политолог Гилберт Доктороу. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Доктороу отметил, что если страны-участницы НАТО и приняли бы такое решение, то «они бы сами себе вырыли могилу».

Вместе с тем, он отметил, что повышение оборонных расходов невыполнимая задача для североатлантического альянса.

24 и 25 июня в Гааге прошел саммит НАТО. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

В результате было принято решение к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Данный пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на то, что Испания не поддержала эту позицию.

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