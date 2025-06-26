Саммит НАТО в Гааге завершился решениями, которые свидетельствуют о подготовке Альянса к возможному военному противостоянию с Россией. Как заявил в интервью Инфо24 полковник в отставке Анатолий Матвийчук, ключевым сигналом стало согласие членов Альянса увеличить военные расходы с 2% до 5% ВВП.

Из новой суммы 3,5% ВВП будут направлены на оборонные нужды, остальные средства — на проекты безопасности. Генсек НАТО Марк Рютте также объявил, что военная помощь Украине в 2025 году может превысить 50 млрд евро. По мнению эксперта, эти решения показывают, что Альянс готовится к длительному конфликту, используя Украину как инструмент давления на Москву.

«Все это говорит о том, что НАТО готовит себя и общественное мнение к масштабной войне с Россией. Согласившись на увеличение денежных вливаний в военный потенциал Альянса, его члены умиротворили Трампа, который пообещал не выходить из НАТО, благодаря чему они все-таки останутся под защитой ядерного зонтика США в предстоящем конфликте с Россией», — отметил Матвийчук.

Несмотря на встречу Трампа с Зеленским, вопросы прекращения огня не обсуждались — альянс делает ставку на дальнейшую военную поддержку Киева. Как подчеркнул эксперт, Запад рассматривает Украину как долгосрочный инструмент ослабления России, параллельно наращивая собственные военные возможности. Однако расшифровка этих планов НАТО является лишь предварительной оценкой эксперта.

Ранее политик Дмитрий Медведев предупредил, что ЕС превращается в самодостаточный военный блок.