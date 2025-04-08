В США призвали избавиться от Украины, если Зеленский откажется от ресурсной сделки
Сакс: США надо избавиться от Украины, если та не пойдет на сделку по ресурсам
Фото: [president.gov.ua]
Украина откровенно обворовывает Соединенные Штаты, по этой причине Белому дому стоит избавиться от нее в том случае, если украинский президент Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о недрах. Так считает американский инвестор Дэвид Сакс, он написал об этом в социальной сети Х.
Сакс был включен в состав администрации Трампа. Он стал отвечать в ней за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Бизнесмен считает, что Украина стоит на втором месте после Китая по части разворовывания американских средств.
«Мы направляем им миллиарды долларов и ничего не получаем взамен. Это был коррумпированный проект Байдена», — указал он.
Сакс считает, что если Зеленский откажется подписывать с Белым домом договор о совместной разработке украинских полезных ископаемых, то Америке стоит насовсем избавиться от Украины.
Ранее Сакс выразил мнение, что Запад постоянно лгал об украинском конфликте. По его мнению, война в Европе была совершенно не нужна США, при этом Байден вместе с Зеленским сыграли значительную роль в ее провоцировании.