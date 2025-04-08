Украина откровенно обворовывает Соединенные Штаты, по этой причине Белому дому стоит избавиться от нее в том случае, если украинский президент Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о недрах. Так считает американский инвестор Дэвид Сакс, он написал об этом в социальной сети Х.

Сакс был включен в состав администрации Трампа. Он стал отвечать в ней за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Бизнесмен считает, что Украина стоит на втором месте после Китая по части разворовывания американских средств.

«Мы направляем им миллиарды долларов и ничего не получаем взамен. Это был коррумпированный проект Байдена», — указал он.

Сакс считает, что если Зеленский откажется подписывать с Белым домом договор о совместной разработке украинских полезных ископаемых, то Америке стоит насовсем избавиться от Украины.

Ранее Сакс выразил мнение, что Запад постоянно лгал об украинском конфликте. По его мнению, война в Европе была совершенно не нужна США, при этом Байден вместе с Зеленским сыграли значительную роль в ее провоцировании.