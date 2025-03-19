Инвестор из США Дэвид Сакс заявил, что западные СМИ и политики начали раскрывать правду о происходящем на Украине.

Дэвид Сакс высоко оценил статью издания The Hill, где один из профессоров указал на правдивость заявлений Дональда Трампа о конфликте на Украине, сообщает РИА Новости. Широко известно, что республиканец выступает против войны и сейчас с командой работает над урегулированием обострения. По словам инвестора, статья приоткрыла глаза миру на ситуацию, позволив СМИ Запада после ухода Байдена больше не утаивать многое.

«Правда о войне на Украине наконец-то раскрывается. Автор объясняет, почему Трамп прав в отношении Украины; война была совершенно не нужна; Байден и Зеленский сыграли значительную роль в ее провоцировании и эскалации; и западные СМИ постоянно лгали о ней», — сделал выводы Сакс.

Как напомнило российское информагентство, Дональд Трамп обвинил предшественника Джо Байдена в конфликте на Украине. По его словам, демократ втянул Штаты в «заваруху» с Россией.

18 марта Путин и Трамп пообщались по телефону. Одним из актуальных вопросов стал мир на Украине, заявлял американский президент. Также он подтвердил, что неофициально общался с российским коллегой до недавнего звонка.