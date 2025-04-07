Конгрессвумен украинского происхождения в США Виктория Спартц заявила о том, что необходимо добиться отставки нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и отказаться от притязаний на освобожденные территории.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Telegraph, которая и опубликовала интервью с конгрессвумен, отметив, что это единственный член конгресса США украинского происхождения. По данным журналистов, Спартц отметила, что Киеву необходимо признать уступку освобожденных территорий РФ и требовать отставки Зеленского.

Спартц также добавила, что сейчас Киев не находится в том положении, в каком мог бы требовать сохранить за собой те территории, так как сейчас фактически проигрывает в конфликте.

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