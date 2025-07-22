Посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Bloomberg призвал к «наказанию Китая за субсидирование» увеличения числа жертв в украинском конфликте. По его мнению, Китай рассматривает ситуацию как прокси-войну, которую ведет руками России. Он также отметил, что в заявлениях китайских властей прослеживается стремление отвлечь США и их союзников украинским конфликтом, чтобы помешать им сосредоточиться на других стратегических приоритетах.

Высказывание Уитакера стало ответом на слова министра иностранных дел КНР Ван И, который в беседе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Кайей Каллас заявил, что Пекин не допустит поражения России в украинском конфликте, опасаясь переключения внимания США на Китай в случае такого исхода.

Ван И также отверг обвинения в военной и экономической поддержке России в украинском кризисе, утверждая, что если бы Китай оказывал такую поддержку, конфликт давно бы завершился. Он добавил, что Китай стремится к миру и стабильности, а обвинения в поддержке России являются беспочвенными.

Ранее сообщалось, что США разорвали отношения с ЮНЕСКО.