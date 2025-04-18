В США призвали приостановить всю военную помощь Украине

Полковник в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что президенту Дональду Трампу следует немедленно перекрыть военную помощь Украине, а также эвакуировать своих граждан.

Макгрегор заявил, что без американской помощи конфликт быстро закончится: обеспечить Киев в том же объеме Европа не сможет. Также ВСУ не смогут управиться без американских систем спутникового наблюдения. В очередной раз отставной полковник призвал Трампа к отказу от помощи Украине, чтобы пресечь все военные обострения.

«Пришло время приостановить всю военную помощь Украине. Пора вытащить всех американцев с Украины», — написал Макгрегор в социальной сети X.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон якобы рассчитывал на победу Украины в начале 2022 года. Тогда у власти в США был демократ Джо Байден.