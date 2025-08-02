В США призвали Трампа отказаться от ядерных угроз в сторону России

Президенту США Дональду Трампу стоит перейти к переговорам с Россией, чтобы не доводить ситуацию до ядерной конфронтации. Такое заявление сделал исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (АСА) Дэрил Кимбалл, его точку зрения привел РБК.

Эксперт заявил, что Россию регулярно обвиняют в угрозах ядерным оружием. В частности, она разместила такие вооружения в Белоруссии. В то же время Трамп совершает противоречивые поступки. Он говорит о желании сохранить ограничения на ядерные арсеналы, но параллельно этому перемещает атомные подлодки в новые районы.

«Если Дональд Трамп действительно обеспокоен российским ядерным оружием, ему следует начать серьезные переговоры с российскими коллегами, чтобы сохранить ограничения на огромные арсеналы США и России», — указал Кимбалл.

Он добавил, что сторонам стоит обсудить конкретные меры, которые сократят их арсеналы, а также предотвратят дальнейшую ядерную эскалацию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Данное решение якобы стало ответом на слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. По словам главы Белого дома, субмарины стали ближе к РФ.