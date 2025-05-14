Власти США должны понять, что Россия — их единственный союзник, который заинтересован в завершении украинского конфликта, заявил американский аналитик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X.

Он отметил, что это не Россия начала военные действия, а США побуждали Украину действовать, поддержали расширение НАТО, обеспечили оружием Европы, потратив на этой миллиарды долларов.

Риттер призвал власти США следовать пути дипломатии и тщательно взвешивать все заявления.

«Зеленский не ваш друг, Европа, а, соответственно, НАТО — тоже. Единственный союзник США в этом конфликте — Россия <…>», — заключил Риттер.

Ранее сообщалось о том, что Трамп примет участие в саммите лидеров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.