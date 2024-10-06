Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Джонсона, у Зеленского отсутствуют шансы физически пережить провалы. По мнению эксперта, политическая борьба на Украине будет становиться все более экстремальной в связи с ухудшением военной ситуации.

Кроме того, подчеркнул бывший сотрудник ЦРУ, везением будет считаться для Зеленского побег из Украины. Джонсон предположил, что украденные деньги украинский лидер сможет в таком случае потратить на жизнь во Флориде или на Карибах.

Срок полномочий Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы главы государства должны были состояться 31 марта, а инаугурация — в мае, однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Как заявлял Зеленский, выборы в стране будут происходить «не ко времени». Он призвал поставить в этом вопросе точку.

Ранее сообщалось, что Нидерланды официально передали Украине первую партию истребителей F-16.