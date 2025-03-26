В США прокомментировали слитые The Atlantic «военные планы»
Глава Пентагона назвал слитый чат «дерьмовыми военными планами»
Фото: [flickr.com]
Редактор издания The Atlantic опубликовал так называемый секретный чат, в котором якобы обсуждались военные планы.
Ситуацию прокомментировал министр обороны США Пит Хегсет.
На своей странице в соцсети он написал, что на самом деле в этом «чате» не содержится никакой ценной информации: ни имен, ни целей, ни мест, ни подразделений.
«Дерьмовые военные планы», — резюмировал Хегсет.
Статья главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга была опубликована 24 марта. В ней раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов.
Ранее Трамп объяснил необходимость присоединения Гренландии к США.