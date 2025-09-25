В США проведут расследование в отношении фонда Сороса

По имеющейся информации, нескольким прокуратурам поручено разработать детальный план проверки деятельности фонда. Соответствующая директива была направлена одним из высокопоставленных чиновников ведомства.

Поводом для начала расследования стали заявления президента США Дональда Трампа. В интервью телеканалу Fox News американский лидер потребовал привлечь Сороса к уголовной ответственности и отправить его в тюрьму.

Глава Белого дома связал необходимость таких мер с массовыми протестами, прокатившимися по многим городам Штатов, и пообещал провести тщательное расследование их причин и организаторов.

Ранее издание The Washington Post (WP) сообщило, что министр обороны США Питт Хегсет срочно созвал совещание с сотнями генералами по всему миру.