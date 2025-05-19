Базовые требования России — это денацификация и нейтралитет Украины, заявил военный теоретик армии США Дуглас Макгрегор на YouTube.

Только устранение первопричин конфликта позволит обеспечить прочный мир, добавил он.

Макгрегор поддержал позицию России, отметив, что элемент украинского государства, который совершал ужасные преступления в отношении пленных и гражданских лиц, должен быть уничтожен.

Полковник также отметил, что Украина не может оспаривать такие базовые требования, как денацификация, потому что они составляют корень конфликта. Без их решения долгосрочный мир невозможен, пояснил он.

Еще один важный вопрос — это нейтралитет Украины: она не может не принимать во внимание интересы России в области безопасности, заключил Макгрегор.

Ранее на Западе высказались о новых санкциях против России.