Комментируя кадры, демонстрирующие деятельность украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол в беседе с блогером Юрием Дудем*, подчеркнул важность наличия у граждан права отказываться от военной службы.

По его мнению, человек должен иметь возможность выбирать альтернативные формы участия в жизни общества, вместо обязательной службы в армии. Макфол напомнил о существовании «сознательных отказчиков» в США во времена войны во Вьетнаме, подчеркнув, что испытывал к ним уважение. Он считает, что подобная возможность должна быть неотъемлемой частью развитого гражданского общества.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы наживаются на мобилизации.

*признан Минюстом России иностранным агентом.