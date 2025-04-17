В США раскрыли фатальную ошибку в украинском вопросе
США признались в создании проекта по дестабилизации ситуации на Украине
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Украинский конфликт начали США, так как именно там был создан проект по дестабилизации ситуации на Украине. Такое мнение на YouTube озвучил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.
Вашингтон, пояснил он, надеялся, что Украина выйдет из войны победительницей, а Россия станет сферой влияния США и не будет сближаться с Китаем.
Не последнюю роль сыграл и Владимир Зеленский, регулярно нарушавший в том числе и Минские договоренности. Он победил на выборах, но потом оказался во власти правых радикалов, после чего начались провокации, что и было планом США, рассказал Джонсон.
Он также признал, что США недооценили экономические и военные силы России.
Ранее сообщалось о том, что Трамп отказался продавать Зеленскому ракеты.