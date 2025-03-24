Политика Украины противоречит заявлениям о готовности урегулировать конфликт и только еще больше повышает градус безумия, заявил американский аналитик Скотт Риттер на YouTube.

«Не видел страну с такими суицидальными наклонностями, как Украина», — сказал он.

В качестве подтверждения своих слов Риттер приводит следующие факты. Так, напомнил он, в 2022 году Украина развязала конфликт с РФ, за это время Киев упустил все возможности мирного урегулирования, кроме того, страна превратилась в пешку Запада в игре против России.

И сейчас, вместо того, чтобы пытаться сохранить то, что осталось, власти Украины только повышают градус безумия.

ВСУ продолжают атаки с помощью БПЛА на объекты российской инфраструктуры, что тоже указывает на отсутствие логики в действиях киевского режима.

Риттер выразил надежду, что Трамп увидит, что Киев не собирается соблюдать прекращение огня.

Ранее в Раде раскрыли, как Киев обманул Вашингтон.