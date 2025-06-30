В США раскрыли, кто убедил Трампа ударить по Ирану

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* оказал влияние на президента Дональда Трампа, убедив его в целесообразности нанесения удара по территории Ирана, сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на слова анонимных источников.

По данным издания, Грэм занимает особое место в политическом ландшафте Вашингтона, являясь одним из наиболее значимых советников Трампа по вопросам, касающимся национальной безопасности. Сообщается, что Грэму удалось вновь войти в доверие к президенту и склонить его к одобрению рискованной военной операции против Ирана, несмотря на его приоритет внутренней политики.

Газета отмечает, что, несмотря на критику со стороны членов Республиканской партии, Грэм активно взаимодействует с демократами в решении важных международных вопросов, включая поддержку Украины.

Политический деятель активно продвигает в Конгрессе жесткие торговые ограничения против России, в том числе введение повышенных таможенных пошлин в размере 500% для стран, поддерживающих торговлю с Москвой и не оказывающих помощь Украине. Кроме того, он поддерживает постоянную связь с Владимиром Зеленским.

Один из бывших сотрудников сенатора охарактеризовал отношения между Трампом и Грэмом как «своеобразную борьбу», где соперники могут обмениваться критикой, но при этом поддерживать дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что Иран потребовал от Трампа отказаться от неуважительного тона в отношении Хаменеи.

*Внесен в список экстремистов и террористов.