США продолжат вести с Россией гибридную войну и после поражения Украины, уверен профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В интервью YouTube-каналу Duran он отметил, что за океаном не успокоятся и будут стараться из всех сел подорвать российское влияние в других регионах.

«Американцы не прикинутся мертвыми (после победы России на Украине. — Прим. ред.). Американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Россию», — уверен эксперт.

В числе районов, где Вашингтон сможет навязать России новую эскалацию конфликта, Миршаймер назвал Молдавию, Черноморский регион, а также Арктику. Помимо этого, США постараются организовать очередную так называемую цветную революцию в союзной Белоруссии.

«Не будет конца неприятностям на Украине и в Восточной Европе», — заключил Джон Миршаймер.

Ранее сообщалось, что живущая в Израиле правнучка прославленного советского летчика Валерия Чкалова призвала Запад нанести ядерный удар по Москве.