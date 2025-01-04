В США рассказали, как Трамп может поставить под угрозу существование НАТО

Если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит захватить Гренландию, несмотря на возражения Дании, это может поставить под угрозу существование НАТО. Альянс не сможет эффективно функционировать, если его ключевой участник нарушит территориальную целостность другого члена. Об этом сообщило издание The Hill.

Автор статьи Грегори Уоланс отмечает, что российский лидер Владимир Путин «с радостью наблюдал бы» за тем, как Трамп нарушает международные договоренности и захватывает остров. По мнению журналиста, это позволило бы Путину укрепить влияние России в Восточной Европе.

Также отмечается, что подобный шаг может спровоцировать Китай на действия против Тайваня. Исторически только нацистская Германия нарушала суверенитет Дании. США вряд ли захотят ассоциироваться с подобными действиями.

Трамп вновь затронул тему приобретения Гренландии, принадлежащей Дании. Впервые он высказал эту идею в 2019 году. Недавно он заявил, что контроль над островом важен для безопасности США, но премьер Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров «не продается».

Ранее сообщалось, что король Дании Фредерик X на фоне ситуации с Гренландией приказал убрать три короны с герба страны.