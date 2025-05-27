В США рассказали, как Цукерберг пытался добиться «взаимности» от Трампа

Издание Bloomberg сообщило, что основатель Meta* Марк Цукерберг после возвращения Дональда Трампа в Белый дом возобновил прямое общение с президентом, которое было недоступно ему на протяжении долгого времени. Однако желаемого эффекта это не принесло.

С ноября прошлого года Цукерберг неоднократно встречался с Трампом, посетил его инаугурацию в январе, на которую пожертвовал миллион долларов. Кроме того, бизнесмен приобрел особняк в Вашингтоне за $23 млн, расположенный недалеко от резиденции вице-президента Джей Ди Вэнса.

Источники агентства утверждают, что Цукерберг успешно взаимодействовал с Вэнсом в преддверии парижского саммита по искусственному интеллекту (ИИ). Глава Meta попросил вице-президента убедить европейцев в предвзятом отношении к его компании и препятствовании развитию ИИ. Выступление Вэнса на саммите отразило просьбу Цукерберга: он предупредил о чрезмерном регулировании в данной сфере.

Тем не менее, с Трампом подобного взаимопонимания достичь не удалось. Bloomberg напоминает, что президент давно критикует Цукерберга: к примеру, в прошлом году он назвал его «цукербаксом», обвинив в потенциальном вмешательстве в выборы, и даже угрожал тюремным заключением.

Агентство также упоминает прозвища, которыми награждал Цукерберга бывший президент Джо Байден — «мелкий хам» и «факерберг». Отношения главы Meta с президентом-демократом были особенно напряженными.

Ранее сообщалось, что Маск уйдет из политики из-за возникших трудностей в достижении результатов.

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