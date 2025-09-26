Никто на Западе не хочет ввязываться в войну с Россией. Такое заявление сделал в социальной сети Х американский аналитик Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона.

По утверждению эксперта, западные страны не стремятся ввязываться в военное противостояние с российской армией.

«Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал», — указал он.

Макгрегор добавил, что Европа не является исключением. Ее государства также не хотят войны с РФ.

Ранее Макгрегор заявил, что российские власти не блефуют, когда говорят о готовности изменить позицию по ракетам средней и меньшей дальности. Он отметил, что Россия обычно проводит последовательную политику.