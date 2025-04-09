В США рассказали о срыве сделки с Китаем по TikTok

США и Китай занимают куда более важные и актуальные темы, чем сделка по TikTok. Об этом заявил журналист Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники в Белом доме.

Обозреватель рассказал, что США заняты торговой войной, которая может серьезно затянуться. Отношения у стран стремительно портятся: Дональд Трамп усиливает давление и увеличивает пошлины. По словам Гаспарино, странам просто уже нет дела до сделки по развлекательной соцсети.

«Из-за Китая сделки с TikTok не будет. Белый дом мне это подтвердил, так что это, по сути, снято с обсуждения», — заявил корреспондент телеканала Чарльз Гаспарино в прямом эфире.

Журналист предположил, что сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok вовсе не будет, даже когда Китай и США выйдут на какой-то стабильный уровень отношений.

Ранее сообщалось, что Трамп повысил торговые пошлины для Китая до125%.