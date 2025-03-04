В США рассказали о желании Зеленского вернуться к Трампу после скандала

Украинский президент Владимир Зеленский после перепалки с Дональдом Трампом просил у него разрешения вернуться, чтобы продолжить переговоры. Об этом сообщил Джей Ди Вэнс, вице-президент США, во время выступления на телеканале Fox News.

Вэнс заявил, что от украинской стороны поступил как минимум один запрос на дальнейшее общение. Она хочет вернуться в Белый дом, чтобы продолжить переговоры. Против этого выступил Трамп.

«Послушайте, они, во-первых, вели себя неуважительно, и, во-вторых, о чем мы вообще будем говорить?» — привел вице-президент слова главы государства.

Вэнс добавил, что Киев оказался неготовым к ведению переговоров, касающихся мирного соглашения с Россией. В то же время американский народ не в состоянии вечно финансировать боевые действия. По его мнению, если Зеленский выразит явное желание заключить мир с РФ, то Трамп возобновит общение, поскольку всегда готов к диалогу.

Ранее советник Трампа, экономист Сакс сообщил, что у Зеленского нет никакой мотивации заключать мирный договор. Такая позиция главы украинского режима объясняется боязнью потерять власть.