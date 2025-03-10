Глава Украины Владимир Зеленский извинился за то, что на церемонии вручения «Шевченческой премии» выступил без костюма, но в западных СМИ его слова приняли за издевательство. Подобный образом на заявление главы киевского режима отреагировал ирландский журнилист Чей Боуз в соцсети X.

Выступая перед собравшимися Зеленский заявил следующее: «Благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме».

Потом повисла недолгая пауза, после чего из зала раздались аплодисменты. Очередную странную шутку главы киевского режима прокомментировал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, подобным образом Зеленский опять поиздевался над американцами.

В последней день февраля президент Украины встречался с лидером США Дональдом Трампа. Перед закончившимся скандалом диалогам один из журналистов поинтересовался у неофициально выглядящего главы киевского режима о том, есть ли у него костюм. Зеленский дал положительный ответ уточнив, что начнет их носить после завершения войны.

Ранее глава киевского режима заявил об продуктивной работе, которую ведет с администрацией руководителя Соединенных Штатов Америки.