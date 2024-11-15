В США рассказали об ощущении надвигающейся бури у солдат ВСУ

Смена власти в США пока никак не отразилась на ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины. Однако украинские военнослужащие уже чувствуют, что положение дел ухудшилось, передает Associated Press.

Так, командир подразделения с позывным Кот считает, что приход к власти Дональда Трампа должен что-то изменить в его жизни, но, как и другие бойцы полагает, что конкретные изменения будут зависеть от действий политиков.

Но все же украинские солдаты чувствуют, что «надвигается буря», сообщает издание.

Еще один украинский боец, Толстый, признался, что от чтения новостей ему иногда «хочется сдаться».

Ранее сообщалось о том, что в ВСУ предсказали освобождение Купянска российскими силами.