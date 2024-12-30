Россия никогда не позволит Украине вступить в НАТО, заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

В связи с этим, отметил он, обсуждение данного вопроса – пустая трата времени.

В противостоянии со странами Запада, отметил эксперт, РФ может диктовать свои условия и не соглашаться на требования, которые сочтет неприемлемыми, и НАТО ничего не сможет с этим сделать.

Североатлантический альянс не располагает необходимыми финансами, также у него недостаточно военной техники, поэтому он не сможет помешать РФ выиграть эту войну, заключил Риттер.

Ранее сообщалось о том, что Путин выразил готовность ко встрече с Трампом в любое время.