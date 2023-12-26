Экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман дал интервью каналу Dialogue works, в котором рассказал об Одессе. Об этом 26 декабря пишет РИА Новости .

По данным издания, Фриман заявил следующее: Одесса исторически является русским городом, он был основан русскими, и именно русскоязычные граждане населяют город сейчас. Кстати, украинские националисты жестоко убивали тех жителей Одессы, которые говорили на русском языке, отметил Фриман.

С таким заявлением Фриман выступил после того, как об истории Одессы во время прямой линии рассказал президент России Владимир Путин.