В США умер главный противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен

Исламский проповедник и лидер движения FETO Фетхуллах Гюлен умер в Пенсильвании. Об этом сообщил его племянник Эбуселеме Гюлен в социальных сетях.

Гюлену было 83 года. Власти Турции обвиняют его в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

CNN Turk сообщил, что в последние годы жизни Гюлен страдал от почечной недостаточности, диабета и деменции.

Фетхуллах Гюлен был основателем движения FETO, которое возникло в 1970-х годах в Турции. Организация утверждала, что способствует мирному и современному пониманию ислама, однако ее критиковали за стремление к политическому влиянию. В структуру FETO входят различные медиа, учебные заведения и благотворительные организации.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС подтвердило смерть своего лидера Яхьи Синвара. По информации, он был ликвидирован при боевом столкновении с израильтянами на юге сектора Газа.