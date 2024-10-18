Движение ХАМАС подтвердило смерть своего лидера Яхьи Синвара

В ХАМАСе официально подтвердили гибель лидера Яхьи Синвара. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные от CNN в пятницу, 18 октября.

О гибели Яхьи заявил глава отдела внешних связей палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа Басем Наим: он отметил, что больно и прискорбно терять таких лидеров как Синвара, но в организации уверены – в конце концов они восторжествуют.

По словам Наима, в Израиле уверены, что именно смерть Синвары позволит покончить с ХАМАС, но это не так – группировка станет лишь сильнее и более сплоченной. Напомним, что первая информация о гибели Синвара появилась 17 октября, а также израильские солдаты этой встречи, по данным NYT, не предвидели.