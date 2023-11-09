В США сомневаются, что Нетаньяху сможет остановить разрастание конфликта в Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может оказаться не способен следовать требованиям гуманитарного права во время атак сектора Газа. Он также может быть неспособен остановить разрастание ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление сделал американский конгрессмен Хоакин Кастро, его слова передает издание РИА Новости .

Конгрессмен заявил, что не верит в способность израильского лидера защитить свой народ, соблюдать требования гуманитарного права и предотвратить разрастание конфликта дальше по региону. Кастро также выразил обеспокоенность вероятности того, что в конфликт будет окончательно втянута его страна.

Он сообщил, что израильским государством было сброшено уже 20000 снарядов на Газу, что оказалось чревато жертвами среди гражданских. Конгрессмен выразил мнение, что для Нетаньяху важнее коллективное наказание, чем спасение пленных.

Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.