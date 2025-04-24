В США стали продавать бейсболки «Трамп-2028»
Интернет-магазин Трампа запустил в продажу бейсболки к выборам 2028 года
Фото: [интернет-магазин Трампа]
Интернет-магазин Дональда Трампа запустил в продажу тематический мерч с именем республиканца к выборам президента США в 2028 году.
На сайте магазина президент США нашли новый товар: красные бейсболки американского производства с надписью «Трамп-2028». Их выставили на продажу за $50.
Таким образом, как считают американцы, республиканец решил пойти на третий срок в будущем. При этом по действующей Конституции США никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Как пишет РИА Новости, сам Трамп не исключал возможности баллотироваться на третий срок и заявил о путях, которые позволят ему сделать это по закону.
Ранее Economist показал, как Дональд Трамп навредил Америке.