В США стали продавать бейсболки «Трамп-2028»

Интернет-магазин Дональда Трампа запустил в продажу тематический мерч с именем республиканца к выборам президента США в 2028 году.

На сайте магазина президент США нашли новый товар: красные бейсболки американского производства с надписью «Трамп-2028». Их выставили на продажу за $50.

Таким образом, как считают американцы, республиканец решил пойти на третий срок в будущем. При этом по действующей Конституции США никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.

Как пишет РИА Новости, сам Трамп не исключал возможности баллотироваться на третий срок и заявил о путях, которые позволят ему сделать это по закону.

Ранее Economist показал, как Дональд Трамп навредил Америке.