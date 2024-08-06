В США уволили журналистку за срыв эмбарго об обмене заключенными

В США уволили репортера агентства Bloomberg за то, что она опубликовала новость о сделке по обмену заключенными между Россией и Западом еще до того, как она состоялась. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил WSJ.

Была уволена Дженнифер Джейкобс, соавтор статьи об освобождении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как пояснил главред агентства Джон Миклетвейт, ее поступок мог сорвать сделку. Мужчина принес извинения всем участникам обмена и отметил, что действия Джейкобс нарушают правила Bloomberg.

Дженнифер Джейкобс своей вины не признает.

«Я не сделала ничего, что заведомо противоречило бы эмбарго администрации или подвергало бы риску кого-либо из вовлеченных в это лиц», — заявила уволенная журналистка.

Как сообщает издание Intelligencer, американские власти заранее поделились со СМИ информацией об обмене заключенными, попросив журналистов быть аккуратными с публикацией. Такие меры требовались для того, чтобы сделка России и США состоялась.

Ранее стало известно о том, что Маргарита Симоньян высказалась об обмене заключенными. Она назвала освобожденных русских заключенных людьми, для которых верность присяге не пустой звук.