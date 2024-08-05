Симоньян назвала вернувшихся в РФ по итогам обмена людей теми, кто верен присяге

Общество
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня Маргарита Симоньян дала оценку обмену заключенными, который произошел между РФ и коллективным Западом. Она заявила, что в страну вернулись те люди, для которых слово «присяга» не является пустым звуком. Ее точка зрения прозвучала в телеэфире канала «Россия 1».

Журналистка назвала настоящим подвигом работу тех людей, которые за пределом страны отказываются от своих личностей, живут по продуманной легенде и подчиняют ей всю свою жизнь.

«К нам вернулись люди, для которых верность присяге это не пустой звук. Верность присяге и верность своей Родине», - указала она.

Симоньян добавила, что в Россию приехали настоящие люди, а отправились за рубеж какие-то зверята. Вдобавок медиаменеджер раскритиковала действия Байдена, который при встрече заключенных поднялся по трапу в пустой самолет. Она считает, что глава Белого дома машинально совершил вбитые в него действия. Если он стоит внизу трапа, то он обязан по нему подняться. Это говорит о слабой вменяемости американского президента.

Ранее Маргарита Симоньян поблагодарила Следственный комитет за то, что он расследует покушение на нее. Правоохранители сумели вычислить участников террористической группировки «Параграф 88», которые планировали устранить журналистку.

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