После победы Дональда Трампа на выборах президента США глава киевского режима Владимир Зеленский поспешил занять его позицию. Об этом на своей странице в соцсети сообщил американский журналист Майкл Трейси.

Зеленский, утверждает он, пытается продвинуть свою позицию.

Так Трейси прокомментировал заявление Зеленского в интервью Bloomberg на экономическом форуме в Давосе, что «вопрос о прекращении конфликта на Украине должен быть победой для Трампа, а не для Путина».

Ранее сообщалось о том, что сигналы, идущие из США, говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост на протяжении 2025 года. Так считает Иван Качановский, профессор университета Оттавы.