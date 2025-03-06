В США забили тревогу из-за провокаций в Европе

Экс-советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью каналу Dialogue Works заявил о том, что Франция и Великобритания втягивают США в ядерный конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Пайн отметил, что значимые альянсы сейчас – это те, что связывают США, Францию и Великобританию только потому, что у указанных стран есть ядерное оружие. Но Париж и Лондон угрожают Третьей мировой войной с РФ, и данная польза не просто исчезает, но становится риском, в том числе и для нацбезопасности США.

Эксперт предполагает, что, в случае военного конфликта России и стран Европы ракеты могут полететь и в сторону США, а европейцы, тем временем, делают все для начала Третьей мировой.

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