В США задумались о наказании Израиля
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Среди демократов в американском конгрессе начались обсуждения возможных способов «наказать» Израиль в случае, если он не сменит тактику нанесения ударов по территории сектора Газа. Соответствующее заявление сделал анонимный конгрессмен из партии демократов, его слова передает американское издание Politico.
Сообщается, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена требует от израильских властей объяснений по поводу недавнего удара по населенному лагерю беженцев в Газе. Американские власти призывают Израиль избегать жертв среди гражданских, рассказал источник.
По словам источника издания, президентская администрация «очень активно настаивала на сбросе оборотов» Израилем. Он также заявил, что в конгрессе уже начали думать об ограничительных мерах на случай, если израильские власти не прислушаются и не сменят тактику ударов.
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