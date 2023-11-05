В США задумались о наказании Израиля

Среди демократов в американском конгрессе начались обсуждения возможных способов «наказать» Израиль в случае, если он не сменит тактику нанесения ударов по территории сектора Газа. Соответствующее заявление сделал анонимный конгрессмен из партии демократов, его слова передает американское издание Politico .

Сообщается, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена требует от израильских властей объяснений по поводу недавнего удара по населенному лагерю беженцев в Газе. Американские власти призывают Израиль избегать жертв среди гражданских, рассказал источник.

По словам источника издания, президентская администрация «очень активно настаивала на сбросе оборотов» Израилем. Он также заявил, что в конгрессе уже начали думать об ограничительных мерах на случай, если израильские власти не прислушаются и не сменят тактику ударов.

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