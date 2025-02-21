В США захотели усилить работу своего посольства в России

Россия является глобальной силой, и по этой причине у США должны быть с ней связи на необходимом уровне. В то же время посольство в Москве едва функционирует. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Его слова привело РИА Новости.

По его словам, Западу стоит считаться с тем, что РФ выступает как одна из глобальных сил. По этой причине Белому дому стоит наладить необходимые контакты с российскими властями.

«У нас должна быть связь с ними. И первый шаг — наше посольство в Москве, которое едва функционирует», — указал он.

Рубио добавил, что Москва и Вашингтон должны взаимодействовать, но им мешают многие факторы. Один из них — это конфликт на Украине. По этой причине двум государствам стоит снизить риски конфронтации.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Лавров на встрече стран G20 предложил Западу принять новый баланс сил в мире, а также строить свои отношения на основе взаимного уважения.