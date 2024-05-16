Президент Украины возложил вину за сложную ситуацию под Харьковом на весь мир

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что неблагоприятная ситуация вокруг Харькова сложилась по вине всего мира. Об этом он заявил во время интервью каналу ABC.

В ходе общения со СМИ глава страны сообщил о сложной обстановке на фронте. В частности, президент отметил, что бригады не обладают полным оснащением, так как на протяжении многих месяцев США не предоставляли им пакет помощи. На вопрос ведущего о том, виноваты ли США в сложившейся в Харькове ситуации, Зеленский заявил о вине всего мира.

Ранее мы писали о том, что в одном из одесских автобусов сотрудники местного военкомата во время облавы сильно избили мужчину, а других пассажиров залили перцовым баллончиком. Инцидент был снят очевидцами и распространен в социальных сетях. На одной из сделанных записей девушка жалуется на поведение военных и заявляет, что не может назвать их людьми.