В Херсонской области вскрыта деятельность шпионской организации из Великобритании «Британский совет», сообщили в ФСБ.

Через подконтрольные структуры «Британский совет» осуществлял сбор разведывательных данных, которые затем передавал киевскому режиму.

Иностранная разведка использовала украинских беженцев, проживающих в Великобритании, пользуясь тем, что в Херсонской области у них остались родственные связи.

В ФСБ рассказали о жителе Новой Маячки Сергее Чебукине. Ранее мужчина придерживался националистических взглядов и попал под влияние «Британского совета». Однако вскоре Чебукин осознал, что его втягивают в преступную деятельность, и добровольно явился в органы.

В настоящее время спецслужба устанавливает других лиц, которые могли помогать британским шпионам.

Ранее в Запорожской области ФСБ обезвредила террориста, который намеревался взорвать машину одного из местных политиков.