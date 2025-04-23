Эксперт назвал последствия выхода США из переговоров по Украине

Политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Инфо24 рассказал , чем обернется выход США из переговоров по Украине.

США угрожают выйти из переговоров по Украине. По мнению Кошкина, это попытка Вашингтона переложить на Европу ответственность за украинский кризис, который Трампу не удалось разрешить в кратчайшие сроки. Кроме того, скоро настанет 100-й день, как республиканец на посту президента. К этой дате ему хочется триумфа и сдержать обещание по миру на Украине.

«При этом я не думаю, что Вашингтон полностью прекратит поставки вооружения Украине. Также США продолжат снабжать Киев разведданными, но вся ответственность за дальнейшую судьбу украинского кризиса ляжет на Евросоюз», — резюмировал Кошкин.

Напомним, что Владимир Зеленский осудил США за попытку дистанцироваться от украинского конфликта и взять пророссийский курс. В Вашингтоне с позицией украинского нелегитимного главы не согласились, пригрозив выйти из переговоров.

Ранее сообщалось, что Песков исключил отставку Зеленского из требований, предъявляемых РФ по миру на Украине