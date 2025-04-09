В США заявили, что введение пошлин ЕС на американские товары навредит Евросоюзу

Издание New York Times, ссылаясь на мнение экспертов, пишет о том, что введение Евросоюзом пошлин на американские товары в качестве ответа на тарифную политику Дональда Трампа лишь усугубит положение самого ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, что эксперты объясняют такие ответные меры от ЕС тем, что на данный момент Евросоюз пока пытается сочетать давление с готовностью к переговорам, но этот подход может оказаться неэффективным просто потому, что Белый дом не воспринимает экономические последствия как политически важные.

Европа, уточняет директор по экономической политике Американского института предпринимательства Майкл Стрейн, может нанести ущерб США в том случае, если возмездие — разумная стратегия, если есть уверенность, что Трампа волнуют политические последствия экономической боли внутри самой страны.

Стало известно о возможном серьезном подорожании техники Apple.