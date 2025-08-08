В США заявили о бессмысленности участия Зеленского в переговорах

Моррис предположил, что Зеленский может ограничиться отправкой письма или делегировать полномочия одному из своих представителей, но это не повлияет на исход, так как ключевые решения будут приниматься Владимиром Путиным. Журналист считает, что Россия занимает доминирующую позицию в текущей ситуации.

Моррис также обратил внимание на то, что и Россия, и США, по всей видимости, стремятся к урегулированию украинского конфликта. Однако, по его словам, в Киеве и Брюсселе не испытывают энтузиазма по поводу переговорного процесса, поскольку понимают, что им придется согласиться на условия, которые им невыгодны.

Ранее в Госдуме предсказали главные темы переговоров Путина и Трампа.